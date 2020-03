La collezione di maglie di Dybala: c'è anche José Mauri

Paulo Dybala ha postato una foto con la collezione delle sue maglie. In prima fila quella di José Mauri: “Grazie fratello! Ti faccio un bonifico”.

Anche Paulo Dybala resta a casa. In isolamento, come tutti gli altri giocatori della , dopo che Rugani prima e Matuidi poi sono stati trovati positivi al Coronavirus. E così, per ammazzare il tempo, l'argentino ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post con la propria collezione di maglie di calcio.

Tra quelle che si possono scorgere nella foto postata dal campione bianconero spiccano quelle di Roman Riquelme e Ronaldinho, mentre in primissimo piano ci sono quelle della sua , di Rodrigo De Paul e José Mauri.

Proprio l’ex centrocampista del , ha commentato la foto con una battuta.

“Grazie fratello! Ora passami il cbu così faccio un bonifico per avermi messo in prima fila”.

Tra i tanti commenti ricevuti, anche quello del suo ex compagno di squadra ai tempi del , Stefano Sorrentino.