Il Collegio di Garanzia ha deciso: ricorso respinto, Salernitana-Venezia si gioca

Il 6 gennaio 2022 è una data che il calcio italiano ricorda come quella degli stadi vuoti e senza calcio, per l'assenza di una delle due squadre protagoniste della partita, come è avvenuto all'Arechi per la sfida tra Salernitana e Venezia.

Diamo un po' di contesto: in quella circostanza i Lagunari si sono presentati regolarmente in campo, svolgendo anche una seduta di riscaldamento, pur consapevoli della decisione dell'Asl locale, che ha fermato i granata per i diversi casi Covid in squadra.

Da lì in poi una serie di decisioni del giudice sportivo, compresa quella di fissare la data del recupero al 27 aprile 2022, un po' come accaduto con Bologna-Inter: la formazione di Nicola, tra l'altro, ha già recuperato una gara (valida per l'ultima giornata del girone d'andata) contro l'Udinese alla Dacia Arena. Alla notizia, però, il Venezia non è rimasto a guardare.

La formazione arancioneroverde si è dunque rivolta al CONI, presentando ricorso per la decisione di far disputare la gara e chiedendo lo 0-3 a tavolino, ma il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto la proposta di sospendere la scelta della Lega Serie A, presa lo scorso 30 marzo.

Per questo motivo (e con la decisione del Collegio di Garanzia di oggi) la sfida tra Salernitana e Venezia verrà regolarmente disputata il prossimo 27 aprile alle 18: match fondamentale in chiave salvezza, con le due formazioni attualmente a pari punti, 22.