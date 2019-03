Coco si racconta: “Mai drogato, Galliani non mi rivoleva”

Francesco Coco precisa sul suo passato: "Per colpa di un'operazione andata male ho avuto paura di non poter più camminare".

Una carriera vissuta tra mille voci di mercato e i riflettori puntati anche lontano dal rettangolo di gioco: Francesco Coco ha vestito le maglie di Milan, Barcellona e Inter, oggi si racconta svelando diversi retroscena.

Intervistato ai microfoni di 'gianlucadimarzio.com', Coco ha precisato alcune voci circolate negli anni passati.

"Non ho mai toccato la cocaina. Non mi è mai interessata. Dicevano che mi drogavo anche quando giocavo. Avrò fatto 1500 prove antidoping, altri prelievi del capello a sorpresa: mai niente. Bastava una serata fuori, una bella ragazza accanto e automaticamente ero un tossico. Hanno detto persino che ero andato a Hollywood per fare l’attore. Mi viene da ridere, ho sempre rifiutato anche le parti piccole nelle fiction".

La sua carriera è terminata a 30 anni, l'ex giocatore si guarda indietro e ricorda i tempi vissuti in maglia rossonera:

"Ero l’ultimo prodotto delle giovanili dopo Albertini a giocare regolarmente in prima squadra. Credevo che sarei rimasto a vita, mi vedevo già capitano. Le foto in barca? Stavo prendendo il sole nudo coi miei migliori amici. Questo c’era nelle foto: sorrisi e qualche costume in meno. Niente di sessuale. Per me potevano anche uscire, non c’era nulla di compromettente. Accettai la decisione del Milan di non consentirne la diffusione. Con Terim ci scontrammo subito, era un'antipatia a pelle. Voleva riportare Maldini a sinistra. Avrei fatto solo panchina nell’anno che portava al Mondiale, andai da Galliani e chiesi la cessione al Barcellona".

Dopo l'avventura blaugrana il rientro in Italia, sempre con direzione Milano:

"Prima l’Inter. Da gennaio iniziai ad avere contatti per andare là. Poi però, alla fine di aprile, arrivò la telefonata di Ancelotti. Per lui sarei andato a piedi a Milanello ma dissi che volevo che Galliani mi chiedesse in ginocchio di tornare, lui non mi voleva".

Poi l'infortunio e quella maledetta operazione riuscita male, che di fatto ha chiuso la sua carriera.