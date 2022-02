Che cos'è il 'coccodrillo' nel calcio e perchè i giocatori si sdraiano in barriera

Ci sono invenzioni improvvise nel mondo del calcio che stupiscono tutti, prima di diventare routine. La mano davanti alla bocca quando si parla con un compagno di squadra, ad esempio. La corsa dell'arbitro per visionare il VAR, o l'attesa in seguito ad un goal fantasma. Tra i nuovi momenti del pallone, anche 'il coccodrillo'.

Per chi assiste a delle gare di calcio saltuariamente, la mossa del 'coccodrillo' può lasciare interdetti, alla ricerca di risposte sui perchè della stessa. Non è sempre esistita, o per lo meno non è sempre stata comune o lontana dalla regola. Ora, in tantissimi non ci fanno quasi più caso.

CHE COS'É IL COCCODRILLO?

Si parla di 'coccodrillo' in una partita di calcio quando un giocatore si distende dietro i propri compagni in barriera. Durante un calcio di punizione, infatti, uno dei giocatori che difende la propria porta dal calcio da fermo, si sdraia sul terreno di gioco in attesa della battuta avversaria.

A COSA SERVE LA POSIZIONE DEL COCCODRILLO?

Semplice. La mossa del coccodrillo serve per respingere eventuali conclusioni rasotterra sotto la stessa barriera. Sono poche le battute basse dei calci da fermo, rispetto a quelle calciate verso il sette della porta o comunque a mezza altezza. In ogni caso molteplici, con l'arma pronta per tale eventualità: sdraiarsi dietro i propri compagni.

CHI HA INVENTATO LA MOSSA DEL COCCODRILLO NEL CALCIO?

Impossibile dire con esattezza chi ha avuto per primo l'idea di distendersi dietro la barriera per respingere l'eventuale calcio di punizione rasoterra. C'è chi dice sia nato con Figueirense-Palmeiras del 2013, chi evidenzia di aver visto tale mossa anche nei decenni precedenti.

Nel 2019 ha fatto scalpore più di tutti il 'coccodrillo' di Brozovic nella gara tra Inter e Barcellona. Probabilmente il caso più eclatante, considerando il diffondersi virale delle immagini in occasione della punizione battuta da Suarez e neutralizzata dal giocatore croato.