Cocci Roma: Zaniolo in dubbio per il Porto, tre squalificati contro l'Empoli

Oltre alla sconfitta nel Derby, la Roma deve fare i conti con le assenze nelle prossime gare: tre squalificati in Serie A, dubbio Zaniolo col Porto.

La Roma esce dal derby a pezzi. Non solo per la sconfitta per 3-0 rimediata dalla Lazio, ma anche per le defezioni nelle prossime due gare, tra Porto in Champions ed Empoli in Serie A.

Contro i lusitani (sconfitti peraltro in casa dal Benfica e sorpassati in cima alla classifica - è in dubbio la presenza di Nicolò Zaniolo, che ha subito una botta al fianco da Radu nel primo tempo. Il classe 1999 è stato sostituito da Perotti intorno all'ora di gioco per il troppo dolore dopo il contatto col difensore rumeno nel primo tempo.

Eusebio di Francesco ai microfoni di 'Sky Sport' ha chiarito la sua situazione nel primo tempo, insieme a quella di Kostas Manolas, che ha saltato il derby per un virus intestinale. Entrambi potrebbero recuperare per la sfida con i lusitani di mercoledì 6 marzo.

“Manolas ha avuto febbre e dissenteria forte proprio oggi. Zaniolo mi auguro di poterlo recuperare, ha preso una botta forte nel primo tempo e lo abbiamo dovuto cambiare. Recuperabili per il Porto? Speriamo di sì.”

Il tecnico lascia trasparire ottimismo, ma i problemi non sono soltanto relativi alla partita di Champions League. Per la prossima giornata di campionato contro l'Empoli saranno invece squalificati tre giocatori: Aleksandar Kolarov, Federico Fazio e Edin Dzeko.

Il serbo è stato espulso nel finale dopo un fallo su Immobile che gli è costato il secondo giallo. Il primo, così come Dzeko, lo aveva rimediato in un parapiglia pochi minuti prima. Fazio invece è stato ammonito nell'azione del rigore del 2-0 di Immobile. Oltre al danno, la beffa.