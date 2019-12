Cobolli Gigli contro Paratici: "Non meritava di essere premiato"

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della dal 2006 al 2009, ha attaccato duratamente l'attuale responsabile dell'area sportiva bianconera, Fabio Paratici, premiato ieri sera come "Piacentino Benemerito 2019".

Queste le parole di Cobolli Gigli rilasciate ai microfoni di TMW Radio:

"Sinceramente non ho mai capito cosa pensa Paratici. Mi stupisce siano riusciti a dargli un premio dopo l'ultima campagna acquisti: stava provando a vendere giocatori come Dybala e Higuain. Per fortuna non c'è riuscito ".