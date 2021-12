Cluster nel Tottenham, Conte conferma: otto giocatori positivi al Covid

Un vero e proprio cluster nel Tottenham. Otto giocatori nelle fila degli Spurs e cinque collaboratori tecnici sono risultati positivi al Covid-19.

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro il Rennes, l'allentore degli Spurs Antonio Conte ha confermato il focolaio.

"Il problema è che ogni giorno abbiamo persone con il Covid. Parlo di persone che ieri non erano positive e oggi lo sono. E il numero continua a salire. Siamo tutti un po' spaventati. Le persone hanno la famiglia. Perché dobbiamo rischiare? Mi chiedo questo Oggi due positivi. E domani, chi? Io? Non lo so. Di sicuro meglio io che un giocatore. Ma penso che non sia giusto. Abbiamo contatti con le nostre famiglie".

Al momento, la sfida europea contro i transalpini è confermata: per la UEFA, infatti, una squadra può scendere in campo se ha almeno 13 calciatori da poter schierare.

L'articolo prosegue qui sotto

I positivi ora saranno sottoposti ad una quaratena di 10 giorni, che li rende indisponibili anche in occasione del match cotro il Brighton in programma domenica. Il match, però, potrebbe essere rinviato: secondo alcune indiscrezioni, gli 'Spurs' sarebbero intenzionati a chiedere il rinvio della sfida alla Premier League, che non valuta caso per caso e potrebbe decidere di posticipare l'incontro.

Restano, invece, i problemi per Antonio Conte in vista della sfida di domani contro il Rennes, gara decisiva per il passaggio del turno in Conference League. Dopo la clamorosa sconfitta con il Mura, il Tottenham ha bisogno di un successo contro i francesi per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta, sperando in un risultato negativo del Vitesse.