Cluster Covid nel Taranto dopo la gara con l'Avellino: 24 positivi

Emergenza Covid che torna d'estrema attualità in casa Taranto. Dopo il match disputato contro l'Avellino, il gruppo squadra pugliese è stato sottoposto ad un giro di tamponi che ha riscontrato ben 24 positività al Covid-19 tra i tesserati della società, come riportato da 'Tuttoavellino.it'.

Un cluster di proporzioni enormi che rischia, logicamente, di sconvolgere il calendario della formazione di Giuseppe Laterza.

La sfida contro il Monopoli è già stata rinviata a data da destinarsi e, inolte, è a forte rischio anche il match con il Catania in programma domenica prossima al 'Massimino'.

Il match in questione si era chiuso sul risultato di 1-0 per gli Irpini, valso la terza sconfitta nelle ultime cinque per il Taranto, ora alle prese con altre problematiche slegate dalla situazione di classifica che recita quindicesimo posto nel girone C del campionato di Serie C.