Cluj-Roma dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Cluj e Roma si affrontano nella quarta giornata del girone A di Europa League: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

CLUJ-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cluj-

Cluj- Data: 26 novembre 2020

26 novembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky e TV8

Sky e TV8 Streaming: Sky Go, Now Tv e tv8.it

Un primo posto nel Gruppo A da difendere e tre punti da mettere in cascina per blindare il discorso qualificazione alla fase ad eliminazione diretta dell’. Il cammino europeo della Roma riparte dalla Romania e dal campo del Cluj.

I giallorossi si presentano all’appuntamento forti dei sette punti messi in cascina nelle prime tre sfide giocate e figli delle vittorie ottenute contro (2-1 in rimonta all’esordio), proprio il Cluj (5-0 nell’ultima uscita all’Olimpico, e del pareggio interno a reti inviolate contro il Sofia fanalino di coda del girone.

La sfida d’andata tra le due squadre ha visto i giallorossi dominare in lungo e in largo ed imporsi grazie alle reti di Mkhitaryan, Ibanez, Borja Mayoral (doppietta per lui) e Pedro.

Altre squadre

La prossima sarà la sesta sfida ufficiale in campo europeo tra Roma e Cluj ed il bilancio sorride ai giallorossi in virtù delle tre vittorie totalizzate a fronte di un pareggio ed una sconfitta.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni su Roma-Cluj: dalle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CLUJ-ROMA

Roma-Cluj, sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League, si giocherà giovedì 26 novembre 2020 allo stadio Constantin Radulescu, l’impianto che ospita le gare interne della compagine romena. Il calcio d'inizio è stato programmato alle ore 21:00.

Cluj-Roma sarà trasmessa come di consueto da Sky, l’emittente che detiene i diritti di trasmissione dell’Europa League. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre).

Per la sfida del Constantin Radulescu è inoltre prevista la messa in onda in chiaro su TV8 (canale 8 del Digitale terrestre).

La sfida che vedrà protagoniste Cluj e Roma sarà visibile anche in . Gli abbonati Sky potranno seguirla su dispositivi come pc, notebook, tablet e smartphone attraverso l’applicazione Sky Go.

Le alternative sono rappresentate da Now Tv, ovvero il servizio live e on demand di Sky acquistando uno dei pacchetti proposti, ma anche il sito ufficiale di TV8.

IN DIRETTA SU GOAL

C’è un ulteriore modo per non perdersi un. Sul nostro sito troverete la cronaca minuto per minuto del match dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

Classico 4-4-2 per la formazione romena con Rondon in coppia con Debelijuh in attacco. Deac e Djokovic sugli esterni, a centrocampo Hoban con Itu.

Problemi soprattutto in difesa per Fonseca che deve fare a meno di Kumbulla e Fazio, entrambi positivi al coronavirus e Ibanez infortunato, ma spera di recuperare almeno Smalling. Problemi anche per Mancini, in dubbio per la trasferta rumena. Juan Jesus verso una maglia da titolare. A centrocampo possibile il rientro di Lorenzo Pellegrini dal 1', con riposo di Veretout. In avanti non c'è ancora Dzeko, mentre Carles Perez preme per una maglia da titolare.

CLUJ (4-4-2): Balgardean; Susic, Manea, Ciubotariu, Camora; Deac, Hoban, Itu, Djokovic; Rondon, Debelijuh.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Cristante, Juan Jesus; Karsdorp, Lo.Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral.