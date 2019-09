Cluj-Lazio dove vederla: Sky o TV8? Canale tv e diretta streaming

La Lazio esordisce nel girone di Europa League in casa del Cluj: tutte le informazioni sulle formazioni e su come vedere la partita in tv e streaming.

La inaugura la sua campagna di 2019/20 andando a fare visita al Cluj, avversaria sulla carta forse meno insidiosa di e - le altre due squadre del girone - ma con le credenziali di campione di Romania in carica per il secondo anno di fila e tuttora in vetta alla classifica dell'attuale campionato.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

La trasferta in Transilvania si presenta dunque insidiosa per una Lazio reduce dalla brutta sconfitta contro la e chiamata da Simone Inzaghi ad una pronta reazione in campo europeo, per riprendere un filo che aveva portato i biancocelesti a raggiungere i quarti di finale di Europa League due stagioni fa.

Pur non snobbando competizione e avversario, il tecnico piacentino ha deciso di concedere riposo ad alcuni elementi essenziali della propria rosa: sono rimasti a casa infatti Immobile, Luis Alberto e Radu, preservati in vista del prossimo match di campionato contro il , in programma domenica prossima.

Qui sotto troverete tutte le informazioni su Cluj-Lazio: dalle ultime sulle formazioni alle informazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming.

CLUJ-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Cluj-Lazio

• Data: giovedì 19 settembre 2019

• Orario: 18.55

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go

ORARIO CLUJ-LAZIO

Il match tra Cluj e Lazio si giocherà alle 18.55 (ora italiana) di giovedì 19 settembre, allo stadio Constantin Rădulescu di Cluj-Napoca, principale città della Transilvania.

Come l'intera Europa League, anche Cluj-Lazio sarà trasmessa da Sky: appuntamento sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252 del satellite). La telecronaca sarà di Andrea Marinozzi, col commento tecnico di Luca Pellegrini. A differenza del match della , non è prevista la trasmissione in chiaro su TV8.

Oltre che in , Cluj-Lazio sarà visibile anche in gratuito per tutti gli abbonati Sky, tramite l'applicazione Sky Go, da installare sul proprio Pc, tablet o smartphone. Necessaria ovviamente anche una connessione internet sufficientemente veloce.

Simone Inzaghi sceglie di dare riposo a tre giocatori cardine della propria squadra, lasciando a casa Ciro Immobile, Luis Alberto e Stefan Radu. Tutti presenti gli altri nell'elenco dei convocati, compreso Luiz Felipe, reduce dalla botta presa nel derby che lo aveva costretto a saltare la trasferta di campionato contro la SPAL.

Il brasiliano partirà dalla panchina, in difesa ci saranno l'onnipresente Acerbi assieme a Vavro e Bastos. Nessun turnover tra i pali, come preannunciato dal tecnico alla vigilia: in campo Strakosha e non Proto.

A centrocampo spazio a Berisha da mezzala e Jony come esterno sinistro, mentre in attacco sarà Caicedo ad affiancare Correa, col giovane Adekanye pronto a subentrare.

CLUJ (4-3-3): Arlauskis; Susic, Burca, Cestor, Camora; Djokovic, Bordeianu, Paun; Deac, Traoré, Omrani.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Berisha, Jony; Caicedo, Correa.