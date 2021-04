Club di Superlega esclusi: cosa succede nei campionati, in Champions ed Europa League

Il presidente dell'UEFA ha minaccato l'immediata esclusione da tutte le competizioni per i 12 club che parteciperanno alla Superlega.

Roma in finale di Europa League, Scudetto all'Atalanta. Fantacalcio? Forse. Ma questo è quanto potrebbe succedere se Ceferin metterà in pratica la minaccia nei confronti dei 12 club fondatori della Superlega.

Il presidente dell'UEFA, infatti, ha confermato che le società coinvolte nel nuovo progetto saranno al più presto escluse dalle competizioni in corso.

"Stiamo ancora valutando la situazione con la squadra legale. E’ ancora presto, l’annuncio è arrivato ieri notte, non abbiamo ancora una soluzione ma cercheremo di applicare tutte le sanzioni che potremo. Ovviamente il prima possibile dovremo sospendere tutti dalle nostre competizioni”.

COSA SUCCEDEREBBE IN EUROPA LEAGUE E CHAMPIONS LEAGUE

Ma cosa succederebbe nelle coppe europee ancora in corso? Ad essere estromesse sarebbero tre delle quattro semifinaliste di Champions League (Real Madrid, Chelsea e Manchester City) con la coppa che quindi verrebbe assegnata d'ufficio al PSG, che vincerebbe così la prima Champions della sua storia.

In Europa League invece verrebbero estromessi Manchester United e Arsenal, con Roma e Villarreal che dovrebbero poi sfidarsi in finale per aggiudicarsi il trofeo sul campo.

COSA SUCCEDEREBBE NEI CAMPIONATI NAZIONALI

L'esclusione delle squadre fondatrici della Superlega sconvolgerebbe ovviamente anche i campionati nazionali, escluse Bundesliga e Ligue 1, dato che le big francesi e tedesche hanno preferito non aderire al nuovo progetto.

In Serie A lo Scudetto al momento verrebbe assegnato all'Atalanta , attualmente terza dietro Inter e Milan, mentre Napoli, Lazio e Roma accederebbero alla prossima Champions League.

A giocarsi la Premier League invece sarebbero Leicester e West Ham , attualmente terza e quarta in classifica con un solo punto di distanza l'una dall'altra dietro alle due squadre di Manchester.

Infine in Liga il titolo andrebbe quasi certamente al Siviglia, quarto alle spalle di Atletico, Real Madrid e Barcellona con ben 15 punti di vantaggio sul Villarreal.