Club di Serie A contrari all'algoritmo, Marotta: "O si finisce il campionato o si cristallizza la classifica"

L'amministratore delegato dell'Inter e quello del Bologna parlano a nome di quasi tutti i club sull'algoritmo: "Assolutamente contrari".

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, due giorni fa aveva annunciato il cosiddetto Piano C in caso di nuovo stop del campionato.

"Noi abbiamo sempre indicato il piano B che è molto chiaro. Prevede il ricorso ai playoff e ai playout in caso di nuova sospensione momentanea del campionato. In caso di sospensione definitiva bisognerà invece ricorrere a un algoritmo che proietta la classifica di quel momento alla fine del campionato. Lo calcoleremo prima della ripresa".

Ma dopo queste parole tra i club di si è scatenato il putiferio. Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', la novità tra i club di Serie A non è piaciuta praticamente a nessuno.

Marotta in particolare, con Fenucci (amministratore delegato del ) molto attivo anche sul tema, ha voluto parlare chiaramente in maniera negativa dell'algoritmo.

"Siamo assolutamente contrari a qualsiasi soluzione alternativa che non sia quella di finire il campionato o cristallizzare la classifica. Se non si potrà chiudere il campionato è perché sarà ripartita l’epidemia, e allora non vedo come si possano giocare playoff e playout. Mentre l’algoritmo non è una soluzione: come può considerare “l’imprevedibile” che è alla base del calcio? Meglio considerare la classifica fino a quel punto".

L'algoritmo avrebbe una “taratura” dei punti in base alle gare giocate, ma potrebbero venir considerate anche il numero di match in casa, i precedenti scontri diretti, la difficoltà del calendario non completato in base ai punti dei futuri avversari. Ma è ancora tutto una gigantesca nebulosa...