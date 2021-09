Il Club Brugges ospita il PSG per la prima partita del gruppo A di Champions League : tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

CLUB BRUGGE-PSG: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Lionel Messi in un'altra squadra in Champions League? Fino a non molto tempo fa impensabile: adesso una realtà tangibile. Ricomincia la competizione europea più importante, la "Coppa dalle grandi orecchie", anche per il PSG del tridente Neymar-Mbappé-Messi, che all'esordio verrà ospitato dal Club Brugge per la prima gara del gruppo A.

La formazione di casa, campione del Belgio nella passata stagione, si presenta dopo uno strano avvio di campionato caratterizzato da 4 vittorie e 2 pareggi, ma anche dalla sconfitta per 6-1 rimediata sul campo del Gent, appena prima della sosta delle nazionali.

Dall'altra parte, i parigini in Ligue 1 non hanno mai perso, conquistando 5 vittorie su 5 mostrando una netta superiorità nei confronti delle altre squadre del campionato francese, non all'altezza, per adesso di contrastare gli uomini di Mauricio Pochettinio.

In questa pagina troverete tutto quello che serve sapere su Club Brugge-PSG: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO CLUB BRUGGE-PSG

Club Brugge-PSG si giocherà mercoledì 15 settembre 2021 allo stadio Jan-Breydel di Bruges. Calcio d'inizio fissato alle 21.00.

La sfida Club Brugge-PSG potrà essere seguita in diretta tv su Sky e nello specifico su Sky Sport (254 del satellite). Non è prevista la trasmissione in chiaro sulla Mediaset.

La diretta streaming sarà disponibile, per tutti gli abbonati Sky, attraverso l'applicazione di Sky Go, scaricabile su pc, smartphone e tablet.

L'alternativa è rappresentata da Infinity +: basterà registrarsi, sottoscrivendo un abbonamento del costo di 7,99€ al mese per avviare la visione dell'evento sui vari dispositivi. Streaming disponibile anche su NOW, piattaforma on demand utile per assistere alla programmazione di Sky (previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati).

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire tutti gli aggiornamenti di Club Brugge-PSG in tempo reale grazie alla diretta testuale presente qui su Goal: dall'annuncio delle formazioni ufficiali fino al racconto minuto per minuto dell'incontro valido per il girone A della Champions League.

CLUB BRUGGE (4-3-3): Mignolet; Clinton Mata, Hendry, Nsoki, Sobol; Vormer, Balanta, Vanaken; Sowah, De Katelaere, Lang. All. Clement

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpempe, Diallo; Verratti, Gueye, Wijnaldum; Messi, Mbappé, Neymar. All. Pochettino