Come guardare Club Brugge-Liverpool con una VPN

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Presentazione della partita

Champions League - Game Week 5 25 nov 2026 - 15:00 Jan Breydel Stadion

Il Liverpool va in Belgio per affrontare il Club Brugge allo stadio Jan Breydel di Bruges in Champions League.

La squadra di Andoni Iraola arriva con il morale alto dopo il 4-0 sul Manchester United ad Anfield domenica. Dominik Szoboszlai e Florian Wirtz hanno segnato nei primi minuti dopo l'espulsione di Leny Yoro, mentre Rio Ngumoha e Victor Munoz sono andati a segno nella ripresa.

Il risultato ha dato stabilità a un periodo che aveva compreso le sconfitte contro il Fenerbahce in questa competizione e contro l'Arsenal in Premier League. Il Liverpool vorrà portare questo slancio anche in Europa.

Anche il Club Brugge, allenato da Ivan Leko, è in ottima forma. Sabato ha travolto il KV Mechelen per 5-1 nel campionato belga e, nella precedente partita di Champions League, ha vinto 2-1 in casa del PSV Eindhoven.

I padroni di casa non hanno perso nessuna delle ultime cinque partite e, davanti al proprio pubblico, credono di poter fare risultato. L'attacco del Liverpool metterà alla prova una difesa che in questo periodo ha incassato sette gol.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partita, dalle notizie sulle squadre a come seguirla.

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