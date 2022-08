Clermont-PSG dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il PSG sfida in trasferta il Clermont nella 1ª giornata della Ligue 1: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CLERMONT-PSG: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Clermont-PSG

Clermont-PSG Data: 6 agosto 2022

6 agosto 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Football (numero 203 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre)

Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Football (numero 203 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) Streaming: Sky Go, NOW

Il Clermont di Pascal Gastien battezza il debutto stagionale in Ligue 1 del PSG di Christophe Galtier.

Gli amaranto hanno battuto il Tolosa 0-1 nell'ultima amichevole disputata, mentre i parigini hanno superato 4-0 il Nantes nella Supercoppa di Francia, aggiudicandosi il primo trofeo stagionale.

Sarà il terzo confronto nel massimo campionato francese fra le due formazioni: gli unici due precedenti sono stati vinti tutti dal PSG. Se i parigini sono chiamati a difendere il titolo di campioni di Francia, l'obiettivo stagionale del Clermont resta la salvezza.

Gli amaranto lo scorso anno sono arrivati quartultimi con 36 punti, a 4 lunghezze di vantaggio dalla zona retrocessione. In questa pagina tutte le informazioni su Clermont-PSG, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CLERMONT-PSG

Clermont-PSG si disputerà la sera di sabato 6 agosto 2022 nel palcoscenico dello Stadio Gabriel Montpied di Clermont. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Jérémy Stinat, è in programma alle ore 21.00.

DOVE VEDERE CLERMONT-PSG IN TV

La sfida Clermont-PSG sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, che detiene i diritti della Ligue 1, e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky non ha al momento ancora comunicato telecronista e seconda voce della gara di Ligue 1 Clermont-PSG.

CLERMONT-PSG IN DIRETTA STREAMING

La sfida di Ligue 1, Clermont-PSG sarà visibile anche in diretta streaming attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite della Ligue 1 francese.

IN DIRETTA SU GOAL

La partita di Ligue 1 Clermont-PSG potrà essere seguita dai lettori di GOAL anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live sulla gara del campionato francese, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti dal calcio d'inizio al fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI CLERMONT-PSG

Gastien manderà in campo il Clermont con il 4-2-3-1. Davanti Andric potrebbe essere il riferimento offensivo, con Allevinah, Khaoui e Dossou a sostegno sulla trequarti. In mediana tandem composto da Gonalons e Gastien. In difesa, davanti al portiere Diaw, Ogier e Seidu saranno i due difensori centrali, con Mendy e Wieteska esterni bassi.

Galtier dovrebbe ritrovare dal 1' Mbappé, che andrà a comporre il tridente dei sogni accanto a Messi e Neymar. A centrocampo Verratti e Vitinha agiranno da interni, con Hakimi e Nuno Mendes sulle due fasce. Fra i pali agirà Donnarumma, con Sergio Ramos, Kimpembe e Marquinhos a formare la linea a tre difensiva dei parigini.

CLERMONT (4-2-3-1): Diaw; Mendy, Ogier, Seidu, Wieteska; Gonalons, Gastien; Allevinah, Khaoui, Dossou; Andric. All. Gastien

PSG (3-4-3): G. Donnarumma; Sergio Ramos, Kimpembe, Marquinhos; Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Mbappé, Messi, Neymar. All. Galtier