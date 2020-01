"Clausole vessatorie nei biglietti": l'AGCM mette nel mirino 9 club di A

Nove procedimenti istruttori contro altrettanti club di . Li ha ufficialmente avviati l'AGCM, l'Autorità Garante della Concorrenza e del , per presunte "clausole vessatorie" presenti negli abbonamenti, ma anche nei biglietti acquistati dai rispettivi sostenitori per una singola partita.

Tra i club in questione, i più importanti sono , e . Ma nell'elenco stilato dall'AGCM sono presenti anche la , la , l' , il , il e l' . Quanto al e al , invece, "l’Autorità ha viceversa archiviato i procedimenti".

Questo il comunicato dell'AGCM, che spiega nel dettaglio le motivazioni dei procedimenti contro i 9 club:

"Si tratta, in particolare, di quelle clausole che non riconoscerebbero il diritto dei consumatori:

ad ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso in caso di chiusura dello Stadio o di parte dello stesso;

ad ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento, sia per fatti imputabili alla società, sia quando tale circostanza prescinda dalla responsabilità di quest’ultima;

a conseguire il risarcimento del danno qualora tali eventi siano direttamente imputabili alla società".