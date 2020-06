Clausole rescissorie più alte: Benzema in vetta

Nel 2017 Neymar ha lasciato il Barcellona per 222 milioni, ovvero il valore della sua clausola rescissoria: ma quali sono le più alte al mondo?

Nel 2017 Neymar ha lasciato il per 222 milioni di euro, la clausola pagata dal per portare a Parigi il fuoriclasse brasiliano. Una cifra enorme, mai spesa prima per un singolo giocatore. E dire che la sua non è neanche la clausola dal valore più alto: anzi, l'ex Santos non rientra neanche nella top cinque.

Escludendo Neymar, fuori dalla classifica dei più costosi relativamente al prezzo fissato, il dominio viene dalla : tutti i giocatori di e Barcellona, infatti, sono presenti nella classifica delle clausole più alte del mondo del calcio, ultima delle quali appartiene al neo-acquisto dei blaugrana Miralem Pjanic .

Altre squadre

Le clausole rescissorie più alte del calcio: