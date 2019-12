Clausola di rescissione con il Manchester City? Guardiola smentisce: "Non è vero"

Guardiola non ha intenzione di lasciare il Manchester City prima della fine del contratto, che terminerà nel 2021.

Tempi duri per Guardiola che con il sta vivendo il suo periodo più complicato: la sconfitta in Premier League nel derby con lo United ed i 14 punti di distanza in classifica dal di Klopp si fanno sentire per il tecnico catalano.

In questi giorni impazzavano le voci di un suo possibile addio ai 'Citizens' in estate, anche per via dell'esistenza di un'ipotetica clausola che permetterebbe di terminare il rapporto fra il club di Manchester e l'allenatore catalano con un anno di anticipo rispetto al contratto in auge fra le parti. In questo modo Guardiola potrebbe lasciare il City già nella prossima estate e non nel 2021 come da contratto. L'allenatore di , però, in conferenza stampa prima del match con l' ha spento tutte le voci di un suo possibile addio negando anche l'esistenza della famigerata clausola.

"Clausola di rescissione? Non è vero. Avevo già parlato poche settimane fa delle mie intenzioni rispetto al club"

Guardiola non ha quindi intenzione di lasciare il Manchester City prima della fine del contratto, che terminerà nel 2021. Il tecnico catalano non lascia nessuno spazio per le speculazioni sul proprio futuro, per altre due stagioni siederà sulla panchina dei 'Citizens' e poi sarà di nuovo febbre di Guardiola, con tutti i migliori club al mondo che vorrebbero aggiudicarsi uno dei personaggi più influenti del calcio moderno.

Intanto la testa di Pep è concentrata sulla stagione in corso, dove il suo City sta avendo qualche difficoltà di troppo. Dopo la sconfitta con lo United l'allenatore catalano ha dichiarato che in questo momento non sono in grado di competere con le migliori squadre europee, allontananosi in questo modo dallo status di favoriti per la vittoria della .

