Claudio Pizarro annuncia il ritiro: "Lascio il calcio a fine stagione"

Claudio Pizarro, attaccante peruviano del Werder Brema, appenderà le scarpette al chiodo a 41 anni al termine del 2019/2020: "Adesso basta".

Per tutti gli appassionati di calcio, l'annuncio di Claudio Pizarro suona come un duro colpo. L'attaccante peruviano, 41 anni a ottobre, ha ufficializzato il proprio ritiro al termine di questa stagione.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

"Questo sarà di sicuro il mio ultimo anno. Ho parlato con tutti, sto bene, ma adesso basta. Nella mia ultima annata col , sarei felice di conquistare l'accesso in Europa".

Pizarro, sotto contratto col club tedesco che gli ha dato fiducia per la quarta volta in carriera, ha indossato tra le altre anche le maglie di , e Colonia prima di far ritorno a Brema.

Anni d'oro vissuti in , ma anche col Perù: in Nazionale, 20 goal in 85 partite. Il palmares di Pizarro, invece, recita tutti trofei vinti col Bayern: 6 campionati, 6 Coppe di , 2 Coppe di Lega, una Supercoppa tedesca, una Champions, una Supercoppa Europea, un'Intercontinentale ed un Mondiale per Club. Ma adesso basta.