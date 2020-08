Claudio Bravo al Betis: affare in chiusura, arriverà a parametro zero

In scadenza col Manchester City, Claudio Bravo tornerà in Liga dopo gli anni di Barcellona: accordo col Betis, dove ritroverà Pellegrini.

Se David Silva è ormai in procinto di accasarsi alla , un altro elemento di lungo corso sta per lasciare il . Pochi giorni, massimo un paio di settimane, e sarà il turno di Claudio Bravo, a un passo dal diventare il nuovo portiere del Betis.

Il cileno, esattamente come Silva, sarebbe andato a scadenza lo scorso 30 giugno con il City. Ma il suo contratto è stato prolungato di qualche settimana a causa della pandemia che ha sconvolto anche il mondo del calcio.

Una volta conclusa la stagione del City, in sostanza, Bravo sarà un giocatore libero. Il che potrà avvenire al massimo domenica 23, giorno in cui è in programma la finalissima di a cui gli uomini di Guardiola, impegnati venerdì in semifinale dopo aver eliminato il , sperano ardentemente di partecipare.

Dopodiché, Bravo diventerà - a meno di impronosticabili sorprese - un giocatore del Betis. Dove ritroverà Manuel Pellegrini, che lo ha già allenato a Manchester. Accordo praticamente trovato, stipendio minore rispetto a quanto percepisce attualmente al City l'ex portiere del .

La prima scelta del Betis, in ogni caso, era un'altra: Rui Silva, portiere del Granada. Ma la trattativa non è sfociata nella fumata bianca. Per cui, ecco il trentasettenne Bravo. L'ufficialità è in arrivo.