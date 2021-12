Chi ha segnato più reti in Serie A nel 2021? La classifica marcatori

Si è chiuso un altro anno di Serie A, fatto di emozioni, sorprese e delusioni. Di grandi conferme. Le squadre della massima serie e i loro campioni hanno illuminato a suon di giocate e ovviamente goal le sfide dal gennaio a dicembre. Appuntamento al 2022 per il ritorno in campo dei grandi, compresi ovviamente i massimi cannonieri.

Nel corso dell'anno la Serie A ha perso Lukaku e Cristiano Ronaldo, che fino a maggio hanno battagliato per il trono dei bomber, ma ha mantenuto marcatori d'elite come Immobile, Dzeko e Vlahovic. Tutti nelle posizioni più importanti della classifica marcatori dell'anno solare 2021.

Vlahovic è stato l'assoluto dominatore della Serie A nel 2021 in termini realizzativi: in Europa solamente Lewandowski è riuscito a segnare più reti, superando bomber intramontabili e giovani stelle come Haaland e Mbappè. Ora, tutti si aspettano un 2022 di conferma per il serbo.

QUALI GIOCATORI HANNO SEGNATO DI PIÙ NEL 2021?