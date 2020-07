La classifica marcatori senza rigori: Caputo a un solo goal da Ronaldo

Francesco Caputo a quota 16 senza rigori: distante solamente un goal da Ronaldo e due da Immobile, tutti segnati dentro l'area.

Il bomber che non ti aspetti, un attaccante esploso in forse troppo tardi. Francesco Caputo è tra i protagonisti di stagione a quasi 33 anni di età: davanti a lui, nella classifica dei goal realizzati senza calci di rigore, ci sono solo due 'mostri sacri' della categoria come Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile.

Sono infatti 16 le reti messe a segno dal leader offensivo del : uno solo in meno di CR7 e due in meno dell'attaccante della . Numeri che fanno riflettere sul rendimento del centravanti di Altamura, ormai punto fermo della splendida realtà costruita da De Zerbi.

Anche ieri Caputo è andato a segno contro la in una sfida nella sfida che ha lasciato lo stesso Ronaldo a bocca asciutta. 16 goal tutti dentro l'area di rigore per il goleador neroverde, che si conferma grande opportunista negli ultimi metri sotto porta. Alle sue spalle seguono Lukaku, Zapata, Ilicic e Dzeko: tutti a quota 15 goal senza penalty.

Facendo invece riferimento alle percentuali realizzative Caputo si piazza addirittura al secondo posto con un ottimo 33%: davanti a lui soltanto il milanista Rebic ha fatto meglio (43%). Lasciati invece alle spalle giocatori del calibro di Lukaku (30%), Immobile (29%) e Ronaldo (23%).

Caputo si conferma tra i migliori 'cecchini' della nostra Serie A: lucidità e senso del goal per un giocatore che continua a stupire e trascinare una realtà minore ma sorprendente come quella del Sassuolo.