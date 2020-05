Classe e sudore, campioni e gregari: la Juve di Lippi e la Champions del 1996

Una squadra leggendaria, un cammino culminato con la Champions League 1996, vinta ai rigori contro l'Ajax di Van Gaal: la Juventus di Lippi.

L'attualità vede la come una vera e propria maledizione per la , reduce da cinque finali perse consecutive. L'ultimo successo in questa competizione per i bianconeri risale al 1996, ovvero quando la Vecchia Signora puniva dal dischetto l' di Louis Van Gaal.

Guarda l'episodio completo di 'Parto con Pardo' dedicato alla Juve di Lippi su DAZN

Un trionfo raccontato da Pierluigi Pardo nel nuovo appuntamento con il format 'Parto con Pardo' disponibile su DAZN, dedicato interamente alla notte di , con Gianluca Vialli - capitano di quella squadra - ad alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie.

Altre squadre

Una rosa qualitativamente eccelsa, impreziosita dalle linee guida stilate da Marcello Lippi, sbarcato all'ombra della Mole nell'estate del 1994. Primo anno nel capoluogo piemontese, subito tricolore: che mancava da quelle parti dal 1986. Insomma, mai scelta fu più azzeccata, con Madama a toccare l'apice all'Olimpico, imponendosi sui Lancieri.

"La gioia del campionato vinto l'avevo sentita solo io, perché gli juventini ne avevano già vinti 22 e io neanche uno. Invece questa coppa la sento comune, di tutti i tifosi che l'aspettavano da tempo. Era importante anche l'altra, non fraintendetemi, ma i tifosi penso che godano più per questa. Anche perché è stata generata da una grande partita".

Parole a caldo pronunciate dal tecnico toscano, personaggio da sempre schivo e riservato. Ma dannatamente vincente, come poi ha dimostrato la sua storia anche fuori dai confini bianconeri.

Una Juventus scintillante, votata al calcio totale: ma senza perdere di vista gli equilibri. Insomma, un 4-3-3 di rara bellezza. Intepreti illustri al potere, da Peruzzi, Ferrara, Paulo Sousa, passando per Conte, Deschamps e Del Piero.

Così come sfoggiavano un ruolo di spicco gli elementi di "provincia". Ogni riferimento a Torricelli, Pessotto e Vierchowod è puramente voluto. Con, nel mezzo, gente attaccata alla maglia come non mai. Due esempi? Ravanelli e Vialli.

E poi le alternative, e che alternative, fondamentali affinché i giri del motore continuassero a rimanere alti. Ma senza perdere né identita né qualità, con Di Livio, Jugovic e Padovano sempre in prima o seconda - linea.

Incredibile, tra le altre, la storia di Torricelli. Fino a 22 anni di professione falegname, ma con il sogno di spaccare il mondo. Realizzato.

"Nessuno pensava che saremmo riusciti a mettere le mani sulla Champions. Volevamo puntare in alto ed eravamo consapevoli della nostra forza: ci piaceva confrontarci con tutte le grandi squadre. Piano piano, vincendo tante partite importanti, è aumentata la consapevolezza di potercela fare. È stata una crescita continua: l’autostima è aumentata e abbiamo ottenuto grandi risultati. Sulla cover del mio iPhone c’è la prima pagina della Gazzetta dello Sport dedicata alla vittoria con l’Ajax: è stato un regalo dei miei figli. Arrivare a quei livelli è davvero tanta roba".

Una gara tirata, a tratti dominata dalla , ma in bilico fino alla fine. Ravanelli ad aprire le marcature, da una posizione che definire angolata sarebbe un eufemismo. Litmanen, con semplice tap-in, a ristabilire la parità. Poi i supplementari. Poi, nudi e crudi, gli undici metri

Restano due fotografie. Una, inevitabilmente, ritrae Vialli che solleva il trofeo. L'altra è il penalty decisivo realizzato da Jugovic. Il pallone posizionato meticolosamente, lo sguardo concentrato verso Van der Sar, tiro a incrociare e poi...delirio bianconero: 4-2, dopo i calci di rigore.