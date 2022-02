Clamoroso United: fuori dalla FA Cup col Middlesbrough, Ronaldo sbaglia un rigore

Clamoroso all'Old Trafford: il Manchester United è stato eliminato dalla FA Cup, sconfitto a sorpresa dal Middlesbrough ai calci di rigore.

In seguito all'1-1 dei tempi regolamentari, i Red Devils cadono dopo la lotteria dagli undici metri, al culmine di una serata da dimenticare per Cristiano Ronaldo e compagni.

Una serata che era iniziata proprio con il calcio di rigore fallito dall'asso lusitano al 20' del primo tempo, a precedere l'illusorio vantaggio siglato dal connazionale Bruno Fernandes. Nella ripresa, quando tutto sembrava orbitare nella direzione congeniale alla truppa Rangnick, ecco il colpo di scena con il pari targato Matt Crooks, autore del blitz che ha prolungato la sfida sino ai tempi supplementari.

Con la situazione di parità che ha retto sino al 120', la qualificazione si è decisa dopo una serie interminabile di tiri dal dischetto, finita ad oltranza e conclusasi 8-7 per gli ospiti: a suggellare l'impresa del 'Boro' è stato l'unico e decisivo errore della serie, ossia quello di Anthony Elanga. Pallone in curva e la storica impresa della formazione che milita in Champhionsip è diventata realtà.

Dopo l'uscita di scena dalla Carabao Cup, CR7 vede sfumare un altro obiettivo stagionale proprio ad una manciata di minuti dal 5 febbraio, giorno del suo 37° compleanno.