Clamoroso tonfo del Manchester City: perde 3-2 contro il Norwich

Il Manchester City registra la sua prima sconfitta stagionale, ed è un tonfo che fa rumore: perde 3-2 contro il Norwich, neo-promosso.

Succede l'incredibile nella quinta giornata di Premier League. Contro tutti i pronostici, il Manchester City crolla a sorpresa totale sul campo del City, club neo-promosso nella massima divisione.

L'impresa dei 'Canarines' nasce già nella prima mezz'ora: i goal di McLean e Cantwell portano il risultato sul 2-0, prima che il goal numero 7 in Premier League di Aguero riapra totalmente i giochi e regali speranza a Guardiola.

La speranza la fa perdere un altro argentino al 50': pasticcio di Otamendi, che si fa soffiare la palla da Buendia in piena area, e goal del solito Teemu Pukki per il 3-1 che chiude i giochi. Non serva a nulla il destro da fuori di Rodri, che a tre minuti dal termine ha insaccato dalla distanza.

Nonostante una serie impressionante di infortuni in ogni reparto, la squadra del tedesco Farke si toglie una soddisfazione enorme: prende tre punti ai campioni d' a Carrow Road.

Per il City invece è una sconfitta pesantissima, perché dopo 5 giornate i punti di distacco dal capolista sono già 5. Per un campionato che si è deciso quasi ai 100 punti lo scorso anno, la sconfitta di oggi rischia di pesare molto più di quanto farebbe un "semplice" tonfo.