Clamoroso Neururer: per un errore allenerà il Wattenscheid in 4ª Divisione

Ha del clamoroso quanto accaduto al tecnico tedesco Peter Neururer: credeva di andare ad allenare lo Schalke 04, ma guiderà il Wattenscheid.

Ha sicuramente del clamoroso quanto accaduto in al carismatico allenatore tedesco Peter Neururer, oggi sessantaquatrenne. Il tecnico è stato contattato dall'ex presidente dello 04 Joseph Schnusenberg, quando il club aveva appena esonerato il tecnico italiano Domenico Tedesco, ma Neururer era convinto che dall'altra parte del telefono ci fosse l'attuale numero uno del club della Ruhr.

Così, per via del suo grande errore, ha accettato l'offerta avanzata da Schnusenberg, ritrovandosi a sua insaputa allenatore dell'SG Wattenscheid, club che milita nella Regionalliga Ovest, in 4ª Divisione tedesca, e non allenatore dello Schalke 04 in , come lui pensava.

Resosi conto dell'enorme sbaglio commesso, Neururer ha deciso comunque di mantenere fede alla parola data e di assumere l'incarico di tecnico dell'SG Wattenscheid nella prossima stagione.

Nella lunga carriera in panchina, Neururer ha guidato fra le altre squadre importanti come lo Schalke 04, l' , l' e il Bochum