Clamoroso in Inghilterra: difensore segna il 3-3 nel recupero e poi para un rigore

Emozioni senza fine durante Chesterfield-Ebbsfleet, partita della quinta divisione inglese terminata sul risultato di 3-3 dopo una gara tiratissima.

I padroni di casa, sotto di tre goal fino al minuto 64, sono riusciti ad agguantare il pareggio in pieno recupero. Ma non solo. Pochi minuti dopo infatti l'arbitro ha concesso un rigore all'Ebbsfleet che è stato parato dall'autore del 3-3.

45’ Chesterfield 0-3 Ebbsfleet



64’ Chesterfield 1-3 Ebbsfleet



83’ Chesterfield 2-3 Ebbsfleet



90+5’ Chesterfield 3-3 Ebbsfleet



90+7’ Chesterfield GK sent off



90+7’ Defender Will Evans goes in goal



90+9’ Will Evans saves the penalty!



Unbelievable. pic.twitter.com/yWd2TeFtFO — SPORF (@Sporf) 5 gennaio 2019