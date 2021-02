Clamoroso in DFB-Pokal: il Leverkusen eliminato da un club di quarta serie

Il Rot-Weiss Essen, club di Regionalliga, ha compiuto un autentico miracolo, eliminando la squadra di Bosz con una rimonta nei tempi supplementari.

Le ultime edizioni di DFB-Pokal, la Coppa di Germania, ci hanno dimostrato che niente è impossibile, che le piccole realtà possono fare grandi imprese. Lo scorso anno il Saarbrücken, club di quarta serie, è arrivato fino alla semifinale, eliminato poi dal Bayer Leverkusen. Lo stesso Leverkusen che stavolta è stato eliminato da un altro club di Regionalliga.

A riuscire nell'impresa, in quello che in Inghilterra chiamerebbero giant killing o upset in USA, è stato il Rot-Weiss Essen, una squadra che milita nella Regionalliga West, uno dei cinque gironi in cui si suddivide la quarta serie. Nel modo più incredibile: con una rimonta ai tempi supplementari negli ottavi di finale.

Il Leverkusen era passato in vantaggio con Bailey dopo un lungo assedio durato 105 minuti, con quattro legni colpiti e una serie di miracoli del portiere Davari. Sul più bello, quando tutto sembrava fatto, la rimonta. Due goal nel secondo tempo supplementare hanno ribaltato i giochi e costretto il Bayer a un'eliminazione storica: mai era uscito contro una squadra di quarta serie o inferiore.

Leverkusen a casa, Rot-Weiss Essen ai quarti. Un traguardo storico per una squadra che ha vissuto i suoi anni migliori nel '50, con Helmut Rahn (nonno dei Boateng e campione del mondo 1954) in campo, vincendo una Coppa di Germania e un campionato, partecipando anche alla prima Coppa dei Campioni.

Un altro grande nome è legato al club della regione della Ruhr: quello di Pelè, che nel 1963 ha giocato in amichevole sul campo di Essen con il Santos ed è socio onorario del club. Ieri all'Essen Stadion, moderno impianto da 20mila posti costruito da poco dal club, con la maglia biancorossa non c'erano campioni, ma giocatori da serie inferiori che hanno comunque scritto una pagina di storia.