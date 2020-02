Clamoroso in Caen-Grenoble: il portiere rinvia la palla nella sua porta

Nella sfida contro il Caen, il portiere del Grenoble ha vissuto uno dei momenti più difficili della sua carriera: un autogoal rinviando con le mani.

Di autogoal dei portieri ne abbiamo visti tanti, nella storia, spesso anche per tocchi di schiena dopo che la palla ha sbattuto sul palo. Forse però mai nessuno era riuscito a completare il pasticcio di Brice Maubleu.

Il portiere del Grenoble, uno dei migliori della stagione di Ligue 2, contro il , si è di fatto buttato la palla in porta da solo. Problema: lo ha fatto perdendo la palla dalle sue stesse mani.

Tentando un rinvio lugo, Maubleu ha perso il controllo della sfera, che è rotolata lentamente e beffardamente oltre la sualinea di porta, nonostante il suo tentativo disperato. Rivelatosi vano.

L'autogoal è arrivato un minuto dopo il rigore di Pi, che aveva portato in vantaggio il Caen. La partita si è poi conclusa per 2-0 in favore della squadra del nord della . Per Maubleu danno e beffa.