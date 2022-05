Clamoroso in Francia: l’Arles vince 22-1 e vola in vetta alla classifica per differenza reti

Doveva essere una partita di Regional 2 come tutte le altre, una di quelle passate inosservate come molte altre, la sfida che ha visto protagoniste domenica l’AC Arles e l’FC Semptemes, sta dando vita ad un vero e proprio caso in Francia.

Quando manca un solo turno alla fine del torneo, l’Arles, in virtù della vittoria conseguita, si è portata al comando della classifica. Sin qui non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che la gara in questione si è chiusa con un roboante 22-1.

Uno scarto enorme che ha consentito all’Arles di issarsi al primo posto e di superare il Martigues (che ha battuto il Gardanne-Biver 6-0) grazie alla differenza reti.

La compagine arlesiana, in un colpo solo, è passata da un +13 ad un +34 e la cosa ha destato ovviamente scalpore. Ha infatti segnato 22 reti in una sola gara, quando era riuscita a metterne a segno 30 nelle precedenti diciannove. Ma c’è di più.

Quello stesso Semptemes che è stato letteralmente travolto da una valanga di reti, solo a gennaio era riuscito ad imporsi sull’Arles con un netto 4-1, ma in quell’occasione aveva schierato una formazione totalmente diversa: solo un giocatore di quelli scesi in campo allora, ha giocato alche il match di ritorno.

In Francia c’è chi parla di scandalo e di partita truccata e quanto accaduto non è andato ovviamente giù alla dirigenza del Martigues che ha già dichiarato battaglia.

Lo stesso presidente della Lega, Eric Borghini, ha già annunciato di voler chiarire al più presto la vicenda.

“Ho chiesto che venga aperta un’indagine per appurare se ci sia stata una sospetta frode”.

Come riportato dai media transalpini, il portiere del Septemes si è addirittura presentato alla partita senza guanti, tanto che ne ha dovuto chiedere in prestito un paio al collega estremo difensore della squadra di casa.

“E’ un vero scandalo - ha spiegato il presidente del Martigues, Alain Nersessian - Siamo costretti a dubitare di questo risultato. Analizzeremo la partita per capire cosa ha portato ad un inimmaginabile 22-1. Questa è stata una parodia e di certo non ci fermeremo qui”.

Si tratta di un caso che in un certo senso ricorda quanto accaduto nel giorni scorsi nella Football League Two con il Bristol Rovers che è riuscito a strappare in extremis la promozione in League One grazie ad un 7-0 contro lo Scunthorpe che gli ha permesso di superare per differenza reti i rivali del Northampton Town. In questo caso però, le proporzioni della cosa sono ben diverse.