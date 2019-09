Clamoroso al Foggia: Amantino Mancini pronto a lasciare la panchina dopo meno di un mese

Sarebbe già giunta al capolinea l’avventura di Amantino Mancini sulla panchina del Foggia. Acque agitate nel club dopo il ko contro il Fasano.

Tutto si può dire tranne che l’avventura del nuovo in Serie D sia iniziata nel migliore dei modi. La compagine rossonera infatti, è stata battuta nel match d’esordio in campionato per 1-0 dal Fasano ed il risultato maturato ha fatto scatenare un vero e proprio terremoto.

Deluso dalla brutta prestazione dei Satanelli, il direttore generale del club, Ninni Corda, dopo la partita ha annunciato decisioni durissime.

“Assieme al presidente Felleca ed alla società intera abbiamo deciso di bloccare i rientri a casa di tutti i tesserati, convocando un allenamento per domattina alle ore 6:00. Il tutto per non accampare scuse o alibi, dovuti a ritardi di preparazione o difficoltà nella costruzione della squadra. Chiediamo scusa a tutti i nostri tifosi ed alla città di Foggia, ribadendo ai nostri tesserati che per indossare la maglia rossonera e far parte di questo progetto alcune componenti sono imprescindibili”.

La sconfitta patita contro il Fasano non ha portato solo alla dura reazione del club, ma anche ad un qualcosa di più clamoroso. Secondo quanto riportato da Sky infatti, il tecnico Amantino Mancini ha rassegnato le sue dimissioni.

L’ex centrocampista di , ed ha iniziato la sua avventura sulla panchina del Foggia lo scorso 7 agosto e quindi la sua avventura in Puglia termina dopo meno di un mese.