Clamoroso finale in seconda serie svizzera: l'Aarau butta via la promozione all’ultima giornata

La giornata finale della Serie A è stata vivissima, così come l’ultima di Premier League. Niente, però, può eguagliare quanto successo in Challenge League, la seconda serie svizzera, dove l’Aarau ha vissuto una serata nerissima, una specie di ‘5 maggio 2002’, perdendo una promozione che dipendeva solo da sé stesso.

Arrivando a 90 minuti dal termine, il club aveva un vantaggio di 3 punti su Schaffhausen e Winterthur, 65 punti contro 62. Bastava un punto in casa con il Vaduz per non dipendere da nessun altro.

La partita però ha preso una pessima piega: la doppietta di Cicek (ex Schaffhausen e Winterthur) ha messo in una situazione difficilissima l’Aarau, che intanto vedeva il Winterthur stravincere contro il Kriens (0-5 il finale).

Alla fine l’aggancio si è materializzato: Aarau-Vaduz 1-2, Kriens-Winterthur 0-5. E, a chiudere, la vittoria dello Schaffhausen per 1-2 di rimonta contro lo Stade Lausanne.

Tre squadre in testa, pari 65, con la differenza reti a far dunque da discriminante e a premiare il Winterthur (+31) di Alexander Frei, capolista e promosso in Super League per la prima volta dal 1985.

Finita qua? Neanche per sogno. Perché lo Schaffhausen con il suo +24 è riuscito a sorpassare l’Aarau, che si è invece fermato a +20 ed è scivolato al terzo posto. Beffa delle beffe: il secondo posto sarebbe valso lo spareggio. Il terzo, invece, non vale nulla.

Per l’Aarau vecchi fantasmi che tornano: già nel 2019 si era divorato la chance della promozione allo spareggio, sprecando un vantaggio di 4 reti. E anche stavolta la storia si ripete.