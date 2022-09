Clamoroso errore di Gulacsi: passaggio a Shved e vantaggio Shakhtar

Il club ucraino passa in vantaggio nella prima frazione grazie al grossolano errore da parte del portiere dei tedeschi, battuto anche nella ripresa.

Tra le sorprese di questa prima giornata di Champions League ci sono anche le due reti esterne dello Shakthar Donetsk sul campo del Lipsia, squadra ormai affermata sia in Germania che in terra europea. Lo svantaggio degli ucraini? A causa del grossolano errore di Gulacsi.

L'estremo difensore del Lipsia, infatti, ha deciso in negativo il match giocato in Germania, valido per il primo turno: sulla trequarti ha provato a giocare il pallone maldestramente, con un dribbling di troppo. Risultato? Pallone sbagliato, servito a Shved.

Il giocatore dello Shakhtar non ha dovuto far altro che concludere di prima verso la porta sguarnita, vista la presenza di un Gulacsi lontanissimo dai pali e dunque impossibilitato a recuperare la sfera. Un goal a cui ha rimediato Simakan al minuto 58.

Per lo Shakhtar si tratta di una delle poche gare ufficiali giocate negli ultimi nove mesi, vista la guerra scoppiata in terra ucraina. Stop a dicembre e ritorno in campo ad agosto, con due vittorie ed un pari prima della trasferta tedesca. Positiva, considerando anche l'immediato 2-1.

Gulacsi è stato infatti battuto nuovamente da Shved: stavolta incolpevole dopo la deviazione che ha mandato il pallone sul lato opposto. Shakhtar sugli scudi: dopo il nuovo sorpasso anche il tris e il poker.