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Il Senegal ha vinto il suo ricorso presso il TAS, il più alto tribunale sportivo, sul risultato della finale dell'ultima edizione della Coppa d'Africa, il che significa che è stato reintegrato come vincitore della controversa finale contro il Marocco all'inizio di quest'anno.

Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha accolto il ricorso della Federazione Senegalese di Calcio contro la Confederazione Africana di Calcio e la Reale Federazione Marocchina di Calcio in merito alla finale della "Coppa d'Africa delle Nazioni Marocco 2025".

La decisione emessa dalla Commissione d'Appello della CAF è annullata e la decisione della Commissione Disciplinare della CAF è reintegrata.

Di conseguenza, il risultato ottenuto al termine della finale della finale della Coppa d'Africa 2025 è confermato: 1-0 per il Senegal contro il Marocco.

Il Senegal quindi è di nuovo ufficialmente campione d’Africa. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha infatti accolto all’unanimità il ricorso della Federazione senegalese, ribaltando la decisione con cui lo scorso marzo la CAF aveva assegnato a tavolino al Marocco la finale della Coppa d’Africa 2025. Torna così valido il successo per 1-0 ottenuto sul campo ai supplementari nella finale disputata il 18 gennaio a Rabat.

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COSA ERA SUCCESSO

La partita era stata contraddistinta dalle proteste dei giocatori senegalesi per un rigore concesso al Marocco nel finale dei tempi regolamentari. In segno di disappunto, i Leoni della Teranga avevano abbandonato il terreno di gioco per 14 minuti, prima di rientrare e portare a termine l’incontro.

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L’errore dagli undici metri di Brahim Diaz aveva poi trascinato la finale ai supplementari, dove a imporsi era stato il Senegal. Due mesi più tardi, però, la Commissione d’appello della CAF aveva considerato l’abbandono del campo come un forfait, assegnando così al Marocco il successo per 3-0 a tavolino e il titolo di Campione d'Africa.

Il TAS oggi ha ribaltato quella decisione, certificando nuovamente il Senegal come campione continentale africano per l'edizione 2025.