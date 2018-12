Clamoroso al Manchester United: Josè Mourinho non è più l'allenatore dei 'Red Devils'

Una notizia a sorpresa scuote tutto il mondo del calcio: José Mourinho ha lasciato il Manchester United. Il comunicato ufficiale diramato questa mattina dal club annuncia l'addio del tecnico portoghese, in carica dal 2016 all'Old Trafford.

La notizia arriva a sorpresa, due giorni dopo una delle sconfitte più dure subite dallo 'Special One' nella sua esperienza al Manchester United, il 3-1 contro il Liverpool ad Anfield che aveva aumentato le critiche e reso critica la situazione in casa United.

Il club è attualmente al sesto posto in Premier League con 26 punti dopo 17 giornate, a 19 lunghezze dal Liverpool capolista e con una differenza reti pari (29 goal fatti e 29 subiti).

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 18 dicembre 2018