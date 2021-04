Clamoroso a Siviglia: l'arbitro fischia la fine in anticipo di 1', poi richiama le squadre in campo

Nella sfida tra gli andalusi e il Granada, l'arbitro De Burgos Bengoetxea ha chiuso l'incontro anzitempo prima di richiamare le squadre in campo.

Semplicemente clamoroso quanto accaduto in serata al Ramon Sanchez Pizjuan, teatro della sfida tra Siviglia e Granada. Con gli andalusi avanti 2-1 - nonostante il penalty della speranza trasformato da Soldado al 90' - l’arbitro De Burgos Bengoetxea, dopo aver concesso quattro minuti di recupero, ha fischiato la fine al 93’, esattamente in anticipo di un minuto rispetto a quanto comunicato poco prima con tanto di tabellone luminoso.

Clamoroso a Siviglia, l'arbitro fischia la fine ma manca ancora un minuto 🤦‍♂️

Giocatori richiamati dagli spogliatoi e altri 60 secondi da giocare 😮

#LaLiga #DAZN pic.twitter.com/3kh3996jf9 — DAZN Italia (@DAZN_IT) April 25, 2021

Tra le vibranti proteste gli ospiti, molti dei protagonisti in campo si avviano inizialmente in direzione degli spogliatoi, prima di essere clamorosamente richiamati in campo. Il motivo è molto semplice: c'è da giocare il minuto erroneamente non fatto disputare dal fischietto iberico.

Si torna in campo, dunque, per gli ultimi surreali sessanta secondi di gioco che, per fortuna di Rakitic e compagni, risulteranno ininfluenti ai fini del risultato. Finisce 2-1 per il Siviglia con uno dei finali più curiosi che si siano mai visti su un campo della Liga spagnola.

Il calciatore del Siviglia Lucas Ocampos si è espresso così sull'errore riconosciuto dallo stesso direttore di gara.

"All'arbitro si è rotto l'orologio e ha fischiato la fine perchè pensavo che la partita fosse finita. Un qualcosa di mai visto. Ogni giorno si impara qualcosa"

C'è spazio anche per l'ironia targata Koundé "E se lo volete rigiochiamo la partita!"

Y SI QUERÉIS REPETIMOS EL PARTIDO !! — Jules Kounde (@jkeey4) April 25, 2021