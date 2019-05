Clamoroso a Cardiff: squadra universitaria qualificata in Europa League

Il calcio regala storie meravigliose. E' il caso di quanto accaduto in , dove il Metropolitan si è guadagnato una clamorosa qualificazione alla prossima .

La notizia fa sensazione perchè trattasi di una compagine formata da studenti universitari: decisiva, la finale vinta ai calci di rigore contro il Bala Town (1-1 al 120'). Un match fondamentale... disputato davanti a meno di mille spettatori.

Gli eroi del Cardiff Met sono Eliot Evans, che col suo penalty ha consegnato il successo ai suoi consentendogli di prepararsi ad una meravigliosa avventura nell'Europa League 2019/2020, nonchè il portiere Will Fuller capace di neutralizzare ben 3 esecuzioni dal dischetto del Bala.

