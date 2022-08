Clamorosa rissa in Coppa di Uruguay: 5 espulsi e polizia in campo

Minuti di recupero ad altissima tensione durante Juventud Colonia-River Plate: 5 espulsi e irruzione della polizia sul terreno di gioco.

Un finale decisamente rovente ha contraddistinto il finale della partita di Coppa di Uruguay tra Juventud Colonia e River Plate.

La partita, terminata con il risultato di 1-2 in favore degli ospiti, è stata scandita da fortissime tensioni allo scoccare del quinto minuto di recupero.

Sul terreno di gioco è scoppiato un vero e proprio parapiglia tra i ventidue calciatori, sedato soltanto dall'intervento della polizia, costretta ad irrompere sul terreno di gioco per ripristinare la situazione.

Sono stati ben cinque i calciatori espulsi dal direttore di gara: Alfonso e Correa Gonzalez per il River, a cui si aggiungono i tre cartellini rossi sventolati nei confronti della Juventud.

Il match, valevole per gli ottavi di finale, ha visto il River imporsi per 2-1 grazie alle reti di Chopitea e Clar. Per i padroni di casa, inutile il momentaneo pareggio di Torres.