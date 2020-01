Il City travolge lo United a Old Trafford: il derby di Manchester finisce 1-3

Semifinale di League Cup d'andata a senso unico: il primo atto del derby di Manchester se lo aggiudica il City. Netto 1-3 sul campo dello United.

Doveva essere la semifinale più bollente e tesa delle due di League Cup, invece il derby di Manchester sembra già risolto dopo l'andata. Anzi, dopo i primi 45 minuti dell'andata. Il City ha espugnato Old Trafford, travolgendo lo United per 1-3. Il punteggio fissato sul tabellone al termine del primo tempo era di 0-3.

Pronti-via ed è subito City, nonostante la squadra di Guardiola si presenti alla partita senza punte di ruolo. Ci pensa comunque Bernardo Silva con un sinistro da fuori a trafiggere una prima volta De Gea con una traiettoria imprendibile. È solo l'inizio di un primo tempo da panico per il portiere spagnolo.

Lo United non trova mai la via della porta, mentre gli 'Sky Blues' dominano in lungo e in largo: Mahrez raddoppia, poi Andreas Pereira butta nella sua porta il pallone dello 0-3 dopo una giocata strepitosa di De Bruyne sulla corsia sinistra.

Anche nel secondo tempo la partita non cambia, anche perché Solskjaer si copre con Matic al posto di Lingard. Una fiammata improvvisa al 70' riapre però partita e semifinale: è Rashford a battere con freddezza Bravo sull'imbeccata di Greenwood.

Il punteggio finale al fischio di Mike Dean è comunque un 1-3 che lascia poche speranze allo United in vista del ritorno, in programma tra tre settimane all'Etihad. Dove, però, lo United ha vinto 3 delle ultime 5 trasferte.