City-Spurs è Guardiola contro Conte: bilancio in pari tra i due tecnici

I due tecnici si incrociano per la quinta volta in Premier: due vittorie per Conte nella stagione 2016-2017, doppio trionfo per Guardiola l'anno dopo.

Il sabato di Premier League propone il piatto forte dell'Etihad Stadium dove il Manchester City ospiterà il Tottenham. Citizens contro Spurs. La squadra dominatrice del campionato contro chi sta provando a risalire in superficie per provare a centrare un posto nella prossima Champions League. Ma soprattutto Pep Guardiola contro Antonio Conte. Il tecnico leccese, alla vigilia della sfida ha incoronato il collega catalano definendolo "Il miglior allenatore del mondo", incassando a sua volta i complimenti da parte dell'ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco per quanto fatto vedere alla guida di Juventus, Chelsea e Inter. Scelti da Goal Probabili formazioni Serie A: 26ª giornata

Messi da parte i convenevoli di rito, è tempo di tornare a focalizzarsi sul campo, perchè quello che andrà in scena a Manchester, infatti, sarà il quinto confronto ufficiale tra i due allenatori. Quinto faccia a faccia che, come i precedenti quattro si sono sviluppati sul palcoscenico della Premier League. Il bilancio? A regnare è una perfetta parità. L'articolo prosegue qui sotto Nella stagione 2016-2017, doppio trionfo di Conte all'epoca allenatore del Chelsea: colpo esterno in rimonta con il 3-1 di Manchester (3 dicembre 2016) e bis al ritorno con il 2-1 di Stamord Bridge griffato dalla doppietta di Eden Hazard, il 5 aprile 2017. A fine anno i Blues vinceranno anche il titolo. Nella stagione successiva, però, Guardiola ha rimesso i conti in ordine riportando il City sul tetto d'Inghilterra e imponendo una doppia delusione all'avversario: 0-1 a Londra il 30 settembre 2017 e medesimo score replicato in quel di Manchester il 4 marzo 2018. Oggi il quinto atto.