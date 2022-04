City Football Group vicino ad acquisire il Palermo: operazione di poco inferiore ai 10 milioni

Sono ore importantissime e frenetiche in casa Palermo. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', infatti, il club rosanero sarebbe vicino all'acquisizione da parte del City Football Group, ossia la proprietà che detiene il Manchester City.

La trattativa è già ben impostata sulla base di una cifra di poco inferiore 10 milioni di euro, e soprattutto è destinata a non interrompersi anche nel caso in cui i siciliani non dovessero centrare la promozione in B attraverso i playoff.

Proprio in questi giorni è iniziata la 'due diligence' tra il club rossonero e la holding dello sceicco Mansour.

La sensazione è che le tempistiche per definire il passaggio dei rosanero all'interno dell'universo City non saranno brevi, ma il City Football Group sarebbe intenzionato a chiudere per essere già operativo a partire dalla stagione 2022/2023.