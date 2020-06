City senza Aguero, Guardiola: "Gundogan può fare il falso 9"

Il ko di Aguero priva il City del suo bomber, ma oltre a Gabriel Jesus Guardiola ha la soluzione: "Sterling, Bernardo Silva o Gundogan falso 9".

Ilkay Gundogan centravanti. Dite la verità, in quanti ci hanno pensato? Probabilmente nessuno, ma Pep Guardiola sì. L'infortunio di Aguero costringe il tecnico del a studiare nuove opzioni, anche se la prima resta l'impiego di Gabriel Jesus.

Il brasiliano è l'alternativa naturale al 'Kun' nel cuore dell'attacco, Pep però si conferma tecnico dalle mille risorse ed elenca nuove e sorprendenti ipotesi.

"Su Gabriel Jesus non abbiamo dubbi, è un grande giocatore dentro e fuori dal campo e ha giocato insieme a Sergio. Ma anche Sterling, Bernardo Silva e Gundogan possono giocare in quella posizione".

In attesa di capire i tempi di recupero dell'argentino, per il City il primo scoglio da superare senza Aguero è la supersfida di Stamford Bridge col Chelsea in programma giovedì sera. Con possibili sorprese di formazione.