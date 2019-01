Cittanovese-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Cittanovese sfida il Bari nella 20ª giornata del Girone I di Serie D: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La Cittanovese di Domenico Zito ospita il Bari capolista di Giovanni Cornacchini nella 20ª giornata del Girone I di Serie D. I calabresi sono quarti in classifica a pari merito con Castrovillari e Gela con 28 punti, frutto di 8 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, i pugliesi guidano la graduatoria imbattuti a quota 49 con 15 vittorie e 4 pareggi.

Gli attaccanti Simone Simeri e Samuele Neglia e l'ala Roberto Floriano sono i migliori marcatori dei biancorossi con 7 goal realizzati a testa, mentre il giocatore più prolifico dei giallorossi è il centrocampista Antonio Crucitti con 8 reti in 13 partite disputate. L'ASD Calcio Civitanovese è reduce da 2 pareggi consecutivi e una vittoria nelle ultime 3 giornate, il Bari invece ha collezionato un pareggio e 2 vittorie consecutive nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA CITTANOVESE-BARI

Cittanovese-Bari si giocherà domenica 20 gennaio 2019 alle ore 14.30 allo Stadio Santa Maria di Cittanova.

DOVE VEDERE CITTANOVESE-BARI IN TV E STREAMING

La partita Cittanovese-Bari sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi . L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI CITTANOVESE-BARI

Zito dovrebbe affidarsi al suo classico 3-4-3. Davanti al portiere Cassalla, la difesa a tre sarà composta da Tomas, Alfano e Scoppetta. A centrocampo sulle corsie esterne agiranno Barillaro e Villa, con capitan Crucitti e Trofo interni. Davanti Postorino e Cataldi saranno gli esterni alti, con l'argentino di origini armene Abaylan centravanti.

Cornacchini dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alla sofferta vittoria in trasferta con la Sancataldese, anche perché mancherà Piovanello, squalificato 2 turni dopo l'espulsione. I Galletti dovrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1, con il ritorno di capitan Brienza fra i titolari. L'ex Palermo agirà sulla trequarti assieme a Floriano e Neglia, alle spalle dell'unica punta Simeri. Iadaresta, che non ha convinto nell'ultima uscita da titolare, tornerà in panchina. In mediana si rivedrà dal 1' anche Hamlili.

CITTANOVESE (3-4-3): Cassalla; Tomas, Alfano, Scoppetta; Barillaro, Crucitti, Trofo, Villa; Postorino, Abaylan, Cataldi.

BARI (4-2-3-1): Marfella; Aloisi, Di Cesare, Cacioli, Nannini; Bolzoni, Hamlili; Floriano, Brienza, Neglia; Simeri.