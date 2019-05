Cittadella-Verona: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Cittadella sfida il Verona nella finale di andata dei playoff di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto Venturato e il di Alfredo Aglietti si sfidano nel derby veneto di andata della finale playoff di Serie B. I padovani, piazzatisi al 7° posto nella stagione regolare con 51 punti, hanno superato nei playoff lo nel primo turno e il in semifinale, mentre gli scaligeri, arrivati quinti con 52 punti, hanno eliminato il nel primo turno e il in semifinale.

In virtù del miglior piazzamento in classifica, il Verona giocherà in casa la partita di ritorno e sarebbe promosso in anche nel caso in cui fra le due squadre dovesse registrarsi un doppio pareggio fra le due gare. L'attaccante Gabriele Moncini, autore di 12 goal in 17 partite (15 in 20 gare considerando i playoff) per i granata, e Giampaolo Pazzini, a segno 10 volte in 24 presenze (12 in 27 considerando gli spareggi) per i gialloblù, sono i migliori marcatori delle due squadre.

Il Cittadella ha conquistato la prima finale playoff della sua storia: nelle precedenti 3 apparizioni agli spareggi una volta è stato eliminato al primo turno (2016-17) e 2 volte nelle semifinali (2009-10, 2017-18). Prima finale dei moderni playoff anche per il Verona, che nel 2011-12, nell'unica precedente apparizione, furono estromessi dal Varese in semifinale. Gli scaligeri tuttavia conquistarono allo spareggio una promozione in Serie A nel 1974-75 battendo 1-0 il Catanzaro.

QUANDO SI GIOCA CITTADELLA-VERONA

Cittadella-Verona si giocherà giovedì 30 maggio 2019 alle ore 21.15 allo Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella. È possibile acquistare i biglietti della finale di andata dei playoff di Serie B online sul circuito vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE CITTADELLA-VERONA IN TV E STREAMING

La finale di andata dei playoff di Serie B Cittadella-Verona sarà trasmessa in diretta da DAZN con telecronaca di Ricky Buscaglia e commento tecnico affidato a Stefan Schwoch. La partita sarà visibile su diversi dispositivi: su pc, tablet e smartphone, ma anche sui moderni modelli di smart compatibili con la app o collegando il televisore di casa a un decoder Sky Q oppure a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), o ancora, utilizzando strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

L'evento sarà disponibile on demand poco dopo il fischio finale, per cui tifosi e appassionati potranno godersi la gara integrale o soltanto gli highlights quando preferiranno.

Cittadella-Verona sarà inoltre trasmessa in chiaro dalla Rai su Rai Tre e visibile in streaming attraverso la piattaforma Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA-VERONA

Doppia assenza per squalifica per il tecnico del Cittadella Venturato, che non potrà disporre di Panico davanti e di Branca a centrocampo per squalifica. Al posto del primo dovrebbe rivedersi Diaw in tandem con Moncini, mentre sulla trequarti dovrebbe esserci spazio dal 1' per Schenetti. A metà campo tornerà dopo il turno di stop Proia come mezzala destra, con Siega che potrebbe essere spostato come mezzala sinistra. In difesa possibile il ritorno ballottaggio tra Rizzo e Benedetti a sinistra.

Aglietti non avrà ancora a disposizione Zaccagni a centrocampo e potrebbe confermare l'argentino Colombatto al suo posto assieme ad Henderson e allo svedese Gustafson. Attacco e difesa dovrebbero essere gli stessi visti all'opera nel match di ritorno col Pescara. Di Carmine sarà la punta centrale del tridente offensivo, mentre Matos e Laribi agiranno ai suoi lati. Dietro, davanti a Silvestri, Faraoni e Vitale agiranno da terzini, con Dawidowicz ed Empereur coppia centrale.

CITTADELLA (4-2-3-1): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Rizzo; Proia, Iori, Siega; Schenetti; Moncini, Diaw.

VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Empereur, Vitale; Henderson, Gustafson, Colombatto; Matos, Di Carmine, Laribi.