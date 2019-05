Cittadella-Verona dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Cittadella e Verona si affrontano nell'andata della finale playoff di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Dopo aver eliminato rispettivamente il e il , e si giocano la promozione in nella finale playoff di Serie B, che sancirà la terza squadra dopo e che farà il salto nella massima Serie. Nella gara di andata la squadra di Venturato ospiterà al Tombolato quella di Aglietti, in un derby veneto che varrà tantissimo per il futuro delle due società.

Segui live e in esclusiva Cittadella-Verona su DAZN

Gli scaligeri partono in leggero vantaggio, visto che essendo meglio piazzati al termine della stagione regolare (5° posto contro il 7° dei loro avversari) giocheranno in casa la partita di ritorno e avranno a disposizione 2 risultati su tre per centrare l'obiettivo promozione. Venturato avrà 2 assenze pesanti per squalifica, quelle di Panico in attacco e di Branca a centrocampo, e dovrebbe dar fiducia a Schenetti e Finotto davanti e riproporre Proia in mediana dopo il turno di stop. In difesa a sinistra potrebbe rivedersi Benedetti.

Aglietti dovrebbe riproporre in difesa e in attacco gli stessi effettivi scesi in campo nel match di ritorno con il Pescara. Unico dubbio a centrocampo: Zaccagni non recupera, al suo posto potrebbe essere confermato l'argentino Colombatto. In questa pagina tutte le informazioni su Cittadella-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CITTADELLA-VERONA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Cittadella-Verona DATA 30 maggio 2019, 21.15 DOVE Stadio Piercesare Tombolato, Cittadella ARBITRO Antonio Giua TV DAZN, Rai Tre STREAMING DAZN, Rai Play

ORARIO CITTADELLA-VERONA

Cittadella-Verona si disputerà la sera di giovedì 30 maggio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella con fischio d'inizio programmato per le ore 21.15.

Sarà DAZN a trasmettere la finale di andata dei playoff di Serie B, Verona-Cittadella, in diretta . La gara sarà visibile anche in nei moderni modelli smart compatibili con la app e collegando al televisore di casa un decoder Sky Q oppure una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure ancora un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Verona-Cittadella sarà inoltre trasmessa in diretta in chiaro dalla Rai su Rai Tre.

Gli utenti DAZN potranno seguire la sfida Cittadella-Verona in diretta streaming anche su pc, tablet e smartphone. La partita sarà visibile in streaming per tutti anche sulla piattaforma Rai Play.

CITTADELLA-VERONA IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a Goal tutti potranno seguire l'andata dei playoff di Serie B, Cittadella-Verona, anche in diretta testuale. Collegandosi sul sito, i lettori avranno gli aggiornamenti live della gara minuto per minuto, dal pre-partita fino al fischio finale del match.

Venturato ritrova Proia a centrocampo dopo il turno di stop ma perde, sempre per squalifica, Branca in mediana e Panico davanti. Davanti al portiere Paleari, a destra nel 4-3-1-2 dei granata agirà Ghiringhelli, con Frare e Adorni centrali, mentre a sinistra è ballottaggio tra Rizzo e Benedetti. A centrocampo accanto al regista Iori, detto di Proia, nel ruolo di mezzala sinistra potrebbe disimpegnarsi Siega. In attacco spazio a Schenetti sulla trequarti, a supporto del tandem composto da Moncini e Diaw.

Pochi dubbi per Aglietti nel suo 4-3-3. In difesa e in attacco dovrebbero essere confermati gli stessi elementi che hanno disputato la sfida di ritorno con il Pescara. Di Carmine agirà al centro del tridente offensivo, con Matos e Laribi ai suoi lati e Pazzini eventualmente pronto a subentrare. Dietro, davanti al portiere Silvestri, a disimpegnarsi da esterni bassi saranno ancora una volta Faraoni a destra e Vitale a sinistra, mentre al centro ci saranno Dawidowicz ed Empereur. L'unica incertezza è a centrocampo: Zaccagni non recupera, al suo posto con Henderson e Gustafson nel ruolo di mezzala sinistra dovrebbe essere confermato Colombatto, in vantaggio su Danzi.

CITTADELLA (4-2-3-1): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Rizzo; Proia, Iori, Siega; Schenetti; Moncini, Diaw.

VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Empereur, Vitale; Henderson, Gustafson, Colombatto; Matos, Di Carmine, Laribi.