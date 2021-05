Cittadella-Venezia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Finale d'andata dei playoff di Serie B tra Cittadella e Venezia: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

CITTADELLA-VENEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cittadella-Venezia

Cittadella-Venezia Data: 23 maggio 2021

23 maggio 2021 Orario: 21.15

21.15 Canale tv: DAZN, Rai 2

Streaming: DAZN, RaiPlay

Ci siamo, ecco l'ultimo atto dei playoff di Serie B: da un lato il Cittadella, dall'altro il Venezia, pronti a darsi battaglia in un derby veneto che si preannuncia spettacolare.

Guarda Cittadella-Venezia in diretta streaming su DAZN

Entrambe le compagini hanno iniziato il loro cammino nel turno preliminare: i ragazzi di Venturato si sono sbarazzati del Brescia con il risultato di 1-0, mentre la truppa guidata da Paolo Zanetti ha avuto la meglio sul Chievo per 3-2 dopo i tempi supplementari.

In semifinale è toccato a Monza e Lecce cadere sotto i colpi delle due 'outsider': inutile 2-0 dei brianzoli dopo il 3-0 dell'andata in favore del Cittadella, rimpianti enormi per i salentini che hanno fallito con Mancosu il rigore che li avrebbe portati in finale.

Nei due precedenti disputati in campionato in questa stagione, il Venezia ha avuto la meglio per 1-0 al 'Penzo' e ha pareggiato per 1-1 al 'Tombolato' nell'ultima giornata disputata il 10 maggio.

In caso di parità tra andata e ritorno (in programma il 27 maggio), a qualificarsi è la squadra col maggior numero di punti ottenuti durante la stagione regolare: in questo caso il Venezia è in vantaggio grazie ai suoi 59 punti, contro i 57 del Cittadella.

In questo articolo troverete tutto l'occorrente per restare informati su Cittadella-Venezia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming.

ORARIO CITTADELLA-VENEZIA

Cittadella-Venezia si giocherà domenica 23 maggio 2021 allo stadio 'Tombolato' di Cittadella. Non saranno presenti i tifosi sugli spalti in ottemperanza alle norme di contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus. Calcio d'inizio alle ore 21:15.

La sfida tra Cittadella e Venezia, valida per l'andata della finale playoff di Serie B, sarà visibile su ogni smart tv grazie all'applicazione di DAZN, disponibile per i possessori di Sky Q. Chi non possiede un televisore smart può affidarsi all'utilizzo di dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast per poter sfruttare l'app o, in alternativa, alle console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) o PlayStation (PS4 e PS5).

L'incontro sarà trasmesso anche in chiaro su Rai 2.

Cittadella-Venezia sarà disponibile anche in diretta streaming grazie a DAZN: collegandosi al sito ufficiale da pc o accedendo al proprio profilo tramite l'app per sistemi iOS e Android su smartphone e tablet.

Per lo streaming si potrà ricorrere anche all'app di RaiPlay, previa registrazione alla piattaforma utile per assistere alla programmazione della Rai.

Venturato ritrova Adorni e Branca dopo la squalifica, conferma per l'eroe della semifinale d'andata Baldini in avanti. Proia dietro le due punte, capitan Iori in cabina di regia.

Forte punta centrale per Paolo Zanetti, supportato in posizione esterna da Aramu e Di Mariano nel tridente. Taugourdeau regista, l'ex juventino Molinaro sulla corsia mancina difensiva.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; Vita, Iori, Branca; Proia; Tsadjout, Baldini. All. Venturato

VENEZIA (4-3-3): Mäenpää; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Taugourdeau, Dezi; Aramu, Forte, Di Mariano. All. Paolo Zanetti