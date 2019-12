Cittadella-Salernitana dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Cittadella sfida la Salernitana nella 15ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto Venturato sfida la di Gian Piero Ventura nella 15ª giornata del campionato di Serie B. I veneti sono secondi in classifica con Pordenone, e con 22 punti, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, i campani occupano l'11°posto assieme alla Virtus Entella a quota 19, con 5 vittorie, 4 pareggi e 5 k.o.

Nei 14 precedenti fra le due formazioni nel campionato cadetto, il Cittadella è in vantaggio con 7 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. I veneti sono reduci da 3 pareggi e una vittoria nelle ultime 4 giornate, i campani invece hanno ottenuto una vittoria, 2 sconfitte di fila e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate.

Davide Diaw è il bomber del Cittadella con 6 goal realizzati, mentre Sofian Kiyine e Lamin Jallow sono i giocatori più prolifici della Salernitana con 4 reti segnate a testa. In questa pagina tutte le informazioni su Cittadella-Salernitana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CITTADELLA-SALERNITANA

Cittadella-Salernitana si disputerà il pomeriggio di sabato 7 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini, è previsto per le ore 15.00. Sarà la 15ª partita fra le due squadre nel campionato di Serie B.

La partita Cittadella-Salernitana sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con l'applicazione e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Ricky Buscaglia.

Gli utenti DAZN potranno seguire Cittadella-Salernitana in diretta streaming anche su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, collegandosi semplicemente al sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Venturato si affiderà al 4-3-1-2. Davanti al portiere Paleari, difesa d'esperienza con Ghiringhelli e Benedetti esterni bassi e Frare e Adorni a comporre la coppia centrale. A centrocampo capitan Iori sarà il playmaker, con Vita e Branca ai suoi lati come mezzali. In attacco spazio a D'Urso sulla trequarti alle spalle della coppia d'attacco composta da Luppi e Diaw. Indisponibili per infortunio le punte Vrioni e De Marchi.

Ventura punterà sul consueto 3-5-2. In attacco Giannetti potrebbe essere preferito a Djuric come partner di Jallow. A centrocampo in mezzo Di Tacchio sarà il regista, con Akpa Akpro mezzala destra e l'ex Kiyine nel ruolo di mezzala sinistra. Sulle fasce a destra Lombardi e a sinistra Cicerelli, favorito su Walter López. Fra i pali ci sarà Micai, mentre la linea a tre di difesa sarà composta da Karo, Migliorini e Jaroszynski. Out Cerci, Heurtaux, Mantovani e Odjer, tutti infortunati.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti; Vita, Iori, Branca; D'Urso; Luppi, Diaw.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Kiyine, Cicerelli; Giannetti, Jallow.