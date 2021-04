Cittadella-Reggina dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cittadella ospita la Reggina nella 32ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CITTADELLA-REGGINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cittadella-Reggina

Cittadella-Reggina Data: 5 aprile 2021

5 aprile 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN e DAZN1

e DAZN1 Streaming: DAZN

Il Cittadella di Roberto Venturato ospita la Reggina di Marco Baroni nella 32ª giornata del campionato di Serie B. I veneti si trovano al 7° posto in classifica, in zona playoff, a pari merito con il Chievo, e hanno 45 punti, frutto di 12 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte, i calabresi occupano l'11ª posizione a quota 40, a pari merito con il Pisa, con un cammino di 10 vittorie, 10 pareggi e 11 k.o.

Segui Cittadella-Reggina in diretta streaming su DAZN

Nei 13 precedenti fra le due formazioni disputati in Serie B, i granata conducono nelle statistiche con 6 vittorie, 3 pareggi e 4 affermazioni degli amaranto.

Il Cittadella arriva da una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte consecutive nelle ultime quattro giornate, mentre la Reggina ha collezionato 3 vittorie e un pareggio nelle precedenti quattro partite.

Il centrocampista Mario Gargiulo è il miglior realizzatore dei veneti con 7 goal all'attivo, Michal Folorunsho è invece il più prolifico fra i giocatori della squadra calabrese con 6 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Cittadella-Reggina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CITTADELLA-REGGINA

Cittadella-Reggina si giocherà il pomeriggio di lunedì 5 aprile 2021, giorno di Pasquetta, nel palcoscenico dello Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 14ª in Serie B fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00.

La partita Cittadella-Reggina sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B, e sarà visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Gli utenti potranno vederla anche su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4 o 5, oppure a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La gara sarà inoltre disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Coloro che sono in possesso Sky potranno seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Dario Mastroianni.

La sfida Cittadella-Reggina potrà essere seguita dai clienti DAZN in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà preoccuparsi di scaricare la app per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare la partita dal palinsesto, nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto gli highlights e l'evento integrale saranno a disposizione degli utenti per la visione on demand.

darà la possibilità ai lettori di seguireancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale della gara, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Venturato si affiderà al 4-3-1-2. Davanti è probabile la conferma della coppia composta da Tsadjout e Ogunseye, con Berretta come principale alternativa. Alle loro spalle Rosafio potrebbe rilevare dal 1' Vita. In mediana in regia agirà capitan Iori, mentre ai suoi lati D'Urso e Gargiulo si candidano a far rifiatare Proia e Branca. In difesa, davanti al portiere Kastrati, Ghirighelli e Donnarumma saranno gli esterni bassi, con Perticone e Adorni a comporre la coppia centrale.

Baroni manderà in campo i calabresi con il 4-2-3-1. Fra i pali agirà Nicolas, con Del Prato e Liotti che si candidano a rilevare come terzini Lakicevic e Di Chiara, e Cionek e Stavropoulos confermati al centro della difesa. In mediana spazio a Nicolò Bianchi accanto a Crisetig. Sulla trequarti si rivedrà dal 1' Bellomo nella linea a tre con Edera e Situm. Il nigeriano Okwonkwo è il favorito per il ruolo di centravanti, ma restano valide anche le candidature di Montalto e del 'Tanque' Denis, rimasto a riposo nell'ultima sfida con il Venezia. Fra gli infortunati ancora out Folorunsho, mentre è possibile il recupero di Menez: il francese potrebbe accomodarsi in panchina come Rivas, reduce dagli impegni in Nazionale.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, D. Donnarumma; D'Urso, Iori, Gargiulo; Rosafio; Tsadjout, Ogunseye.

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Del Prato, Cionek, Stavropoulos, Liotti; N. Bianchi, Crisetig; Edera, Bellomo, Situm; Okwonkwo.