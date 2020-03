Cittadella-Pordenone dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Cittadella sfida il Pordenone nella 28ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto Venturato sfida in casa il Pordenone di Attilio Tesser nel Derby del Triveneto, fra le gare più interessanti della 28ª giornata di Serie B. La partita, che mette in palio punti pesanti in chiave playoff, si giocherà a porte chiuse per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

I granata sono quinti in classifica con 43 punti, frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, i neroverdi si trovano al 6° posto con la a quota 42, con un cammino di 12 vittorie, 6 pareggi e 9 k.o., e qualora ottenessero 3 punti scavalcherebbero i rivali nella corsa verso la .

Quello che si disputerà al Tombolato è il secondo Derby del Triveneto fra le due squadre nel campionato di Serie B, dopo il pareggio per 0-0 della gara di andata della Dacia Arena. ll Cittadella viene da 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate, il Pordenone invece ha ottenuto 2 sconfitte e 2 vittorie di fila nelle ultime 4 gare disputate.

Il bomber Davide Diaw, che salterà la sfida per squalifica, è il miglior marcatore dei veneti con 11 reti, l'attaccante Luca Strizzolo invece è il giocatore più prolifico dei friulani con 8 centri stagionali. In questa pagina tutte le informazioni su Cittadella-Pordenone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CITTADELLA-PORDENONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cittadella-Pordenone

Cittadella-Pordenone Data: 7 marzo 2020

7 marzo 2020 Orario: 14.30

14.30 Canale : DAZN e Rai Sport

DAZN e Rai Sport Streaming: DAZN, Rai Play, sito Rai Sport

ORARIO CITTADELLA-PORDENONE

Cittadella-Pordenone si disputerà il pomeriggio di sabato 7 marzo 2020 nel palcoscenico dello Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella e a porte chiuse. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Giacomo Camplone della sezione di , è in programma per le ore 14.30. Sarà il 2° Derby del Triveneto fra le due formazioni in Serie B.

Il Derby del Triveneto Cittadella-Pordenone sarà trasmesso in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Gabriele Giustiniani.

La partita Cittadella-Pordenone sarà inoltre trasmessa in diretta televisiva in chiaro dalla Rai su Rai Sport (canali 57 HD e 58 del digitale terrestre), con la telecronaca di Giuseppe Galati e il commento tecnico di Andrea Agostinelli.

Gli abbonati DAZN potranno seguire Cittadella-Pordenone in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Tutti gli altri tifosi e appassionati potranno seguire la gara in diretta streaming in chiaro su Rai Play o sul sito di Rai Sport.

Tre assenze pesanti per Venturato, che non potrà disporre dello squalificato Diaw in attacco e degli infortunati Adorni e Ghiringhelli in difesa. Davanti il tandem offensivo sarà dunque composto da Stanco e Rosafio, che saranno supportati sulla trequarti da D'Urso. In mediana capitan Iori sarà il playmaker, affiancato dalle due mezzali Vita e Gargiulo. Fra i pali ci sarà Paleari, davanti all'estremo difensore Mora e Rizzo agiranno da terzini e Perticone e Frare dovrebbero comporre la coppia centrale.

Modulo a specchio per Tesser, che dal canto suo dovrà fare a meno di una pedina fondamentale come il regista Burrai, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Mancherà inoltre per infortunio il terzino Zanon. Davanti al portiere Di Gregorio, Semenzato e De Agostini saranno i due esterni bassi, con Camporese e Bassoli centrali. A centrocampo al posto del giocatore sardo in cabina di regia agirà Pasa, che sarà affiancato dalle mezzali Mazzocco e Pobega. Davanti Gavazzi dovrebbe agire da trequartista dietro le due punte Strizzolo e Ciurria, quest'ultimo favorito su Candellone e Bocalon.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Mora, Perticone, Frare, Rizzo; Vita, Iori, Gargiulo; D'Urso; Stanco, Rosafio.

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Camporese, Bassoli, De Agostini; Mazzocco, Pasa, Pobega; Gavazzi; Strizzolo, Ciurria.