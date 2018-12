Cittadella-Perugia: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Cittadella ospita il Perugia nella 17ª giornata del campionato di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Cittadella di Roberto Venturato ospita il Perugia di Alessandro Nesta nella 17ª giornata del campionato di Serie B. I veneti sono quinti in classifica assieme al Verona con 25 punti, frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte, gli umbri occupano il 7° posto con il Benevento a quota 22, e hanno collezionato 6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.

Guarda Cittadella-Perugia in diretta streaming gratis su DAZN

Fra i granata l'attaccante Mattia Finotto è il miglior realizzatore con 5 goal in 13 presenze, fra i biancorossi il giocatore più prolifico è la punta Luca Vido con 6 reti in 16 gare giocate. Il Cittadella è reduce da una sconfitta e 2 pareggi consecutivi nelle ultime 3 giornate, il Perugia ha ottenuto una vittoria e 2 pareggi di fila nelle ultime 3 partite disputate.

QUANDO SI GIOCA CITTADELLA-PERUGIA

Cittadella-Perugia si giocherà domenica 23 dicembre 2018 alle ore 15.00 allo Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella. Sarà il 7° confronto fra le due squadre nel campionato di Serie B. I biglietti di Cittadella-Perugia sono acquistabili online su ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE CITTADELLA-PERUGIA IN TV E STREAMING

La partita Cittadella-Perugia sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA-PERUGIA

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Cancellotti, Adorni, Camigliano, Ghiringhelli; Settembrini, Iori, Branca; Schenetti; Finotto, Strizzolo.

PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel; Mazzocchi, Gyomber, El Yamiq, Ngawa; Verre, Bianco, Michael; Dragomir; Han, Vido.